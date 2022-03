Haas wil verloren testtijd inhalen: "We mogen niet op zondag rijden"

De wintertests verlopen voorlopig nog niet geheel naar wens voor het team van Haas. In Barcelona kenden het team veel ongemakken en de situatie omtrent Nikita Mazepin hield de gemoederen ook flink bezig. Gisteren wilde men met een schone lei beginnen aan de tweede testweek maar ook dat plan faalde.

Testcoureur Pietro Fittipaldi kwam gisteren slechts een halve dag in actie voor de Amerikaanse renstal. Het team moest de ochtendsessie overslaan omdat de spullen van het team te laat waren gearriveerd in Bahrein. De vertragingen waren het resultaat van een technisch probleem met het vliegtuig dat de vracht vervoerde. Het was een pijnlijke tegenvaller voor Haas, een tegenvaller waar men ook nog eens niets aan kon doen.

Zondag

De Amerikanen willen dan ook graag de verloren tijd inhalen ergens deze week. Het team van Günther Steiner en consorten vroeg de overige teams of ze de testtijd mochten inhalen op de zondag. Dit plan kon echter op weinig steun rekenen. Teambaas Steiner legt het uit bij Motorsport.com: "We mogen niet op zondag rijden. Volgens het regelboek moet het tijdens de drie opvolgende dagen gebeuren. Als we dit wel willen doen moeten we unanieme steun krijgen van alle teams. Ik heb begrepen dat er één team tegenstemde, McLaren."

Straf

De concurrentie steunden het plan van Haas dus niet, wel is er een andere mogelijkheid. De Amerikaanse renstal mag namelijk wel de verloren tijd inhalen na de reguliere testdagen. Gisteren maakten ze daar geen gebruik van, het is ook nog maar eens de vraag of ze vandaag of morgen langer doorgaan. Steiner laat het er namelijk niet bij zitten: "We zijn buiten onze schuld om in deze situatie beland. We hebben echt keihard gewerkt om hier het beste van te maken. Door ons in de avond te laten rijden worden we wéér gestraft."