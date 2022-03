Testupdate dag 1 Bahrein: Leclerc domineert, Mercedes test ultrasmalle sidepods

Het gesprek van de dag in Bahrein is niet direct de snelle tijd van Charles Leclerc. Mercedes trekt alle aandacht naar zich toe door het aerodynamische pakket dat op de W13 is gezet. Het Duitse team heeft flinke updates meegebracht naar Bahrein, waarbij de ultraslanke sidepods het meest opvallen.

Updates

Het zijn echter niet alleen de sidepods die de aandacht trekken. De bevestiging van de spiegels en de achterwielophanging staan onder de loep bij de andere teams, en met name Red Bull Racing. Christian Horner sprak 'off the record' met de Duitse pers en besprak al dat hij denkt dat het illegaal is wat Mercedes doet.

De updates bij Red Bull laten nog op zich wachten tot morgen. Ontwerper Adrian Newey zei tegen de pers: "Onze updates testen we vrijdag en zaterdag pas. Als ze op de auto zitten, zul je ze zeker zien, want ze vallen op."

Bij Williams heeft men ook diverse updates, waaronder kleine en smalle sidepods. Er zijn aanpassingen gemaakt aan de zijkant maar ook aan de voorvleugel. Datzelfde geldt voor McLaren, al zijn de wijzigingen klein.

Dominantie

Ferrari domineert de ochtendsessie in Bahrein, en dat is niet vreemd gezien de snelle tijden die het Italiaanse team twee weken geleden reed in Barcelona. Daarachter ligt een groot gat richting Albon in de Williams met de tweede tijd, voor Vettel, Perez en Hamilton.

Daniel Ricciardo zou vandaag testen voor McLaren maar hij is ziek en dus stapte Norris in de wagen. Wie nog niet op het circuit te zien is geweest is Haas. Zoals het team had gezegd heeft het flinke vertraging opgelopen maar verwacht het tijdens de middagsessie Pietro Fittipaldi wel naar buiten te kunnen sturen, onder toeziend oog van Mick Schumacher en Kevin Magnussen, die beide aanwezig zijn in de pitbox.

De meeste ronden werden gereden door Sergio Perez. De Mexicaan reed met zijn Red Bull 68 ronden, gevolgd door Charles Leclerc met 63 en Hamilton kwam tot 61 ronden.