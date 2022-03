Formule 1 deelt nieuwe Drive To Survive-trailer

Op 11 maart is het zover: Netflix zet dan het nieuwe seizoen van 'Drive to Survive' online. De reeks van de documentaire-reeks zal gaan over het spectaculaire seizoen van vorig jaar. Toch kan Netflix de titelstrijd niet uit elk perspectief tonen, wereldkampioen Max Verstappen wilde immers niet meewerken aan de serie.

De Formule 1 doet er in ieder geval alles aan om de wereld warm te draaien voor het nieuwe seizoen van Drive To Survive. Men deelt om de haverklap kleine voorproefjes van de Netflix-serie. Nu deelt men een nieuwe trailer waarin veel nieuwe beelden te zien zijn van de serie. Hierdoor ziet men ook voor eerst hoe Max Verstappen in de serie wordt geportretteerd.