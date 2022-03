Wolff geeft gastlessen op prestigieuze Harvard-universiteit

Toto Wolff is al sinds jaar en dag de grote man achter de successen van Mercedes. De Oostenrijker was mede verantwoordelijk voor de vele titels bij de constructeurs en de coureurs. Wolff krijgt dan ook veel lof van de coureurs en werknemers waar hij tijdens de afgelopen seizoenen mee samenwerkten.

De successen van Wolff bleven niet onopgemerkt, ook niet bij universiteiten. De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard vroeg of Wolff wat gastlessen wilde geven aan hun studenten. De Oostenrijker ging op de aanbieding in en afgelopen week stond hij voor de klas. Wolff gaf enkele gastlessen over bedrijfskunde en had als extraatje een Mercedes-bolide meegenomen naar de universiteit.