Video: Ricciardo deelt een 'fun' fact met de buitenwereld

Vorige week vond op het circuit van Barcelona de eerste wintertest van het jaar plaats. Het was voor alle coureurs weer even wennen om in een Formule 1-wagen plaats te nemen. De lichamen van de heren coureurs hebben het immers al een tijd moeten doen zonder het G-force geweld van hun wagens.

De goedlachse McLaren-coureur Daniel Ricciardo beaamt dit maar hij heeft er zo zijn eigen manier op gevonden. De Australiër vindt het eigen wel een fantastisch feitje. Hij besluit het dan ook in vol enthousiasme met de buitenwereld te delen, zijn kenmerkende glimlach is duidelijk te zien onder zijn mondkapje.