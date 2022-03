Ricciardo: "Mercedes en Red Bull spelen verstoppertje"

McLaren maakte indruk tijdens de eerste test van 2022, maar Daniel Ricciardo is op zijn hoede voor wat Red Bull en Mercedes nog te wachten staat. De eerste driedaagse test van de Formule 1 op het Circuit de Catalunya werd vorige week vrijdag afgesloten met vier teams op iets meer dan een halve seconde van elkaar.

Maar, zoals de laatste jaren maar al te vaak het geval is geweest, was het een 1-2 voor Mercedes met Lewis Hamilton voor George Russell en een Red Bull vlak daarachter. McLaren kwam wel in de top vier met Lando Norris voor de Ferrari van Charles Leclerc. Norris was het snelst op dag één en Leclerc bepaalde het tempo op de tweede dag.

Verstoppertje

Het heeft zowel experts in de F1-paddock als fans voorzichtig doen hopen dat McLaren en Ferrari dit seizoen in de strijd om zeges en misschien zelfs de wereldtitel zouden kunnen komen. Ricciardo heeft gewaarschuwd dat zowel Red Bull als Mercedes aan het 'sandbaggen' is.

"De Red Bulls en Mercedessen hebben nog altijd niets laten zien. We zullen zien wat er gebeurt als ze meer open kaart gaan spelen. Voor nu moeten we op onszelf concentreren en erachter proberen te komen wat onze zwakke punten zijn. Ik denk dat ik onze sterke punten al ken, dus ik probeer alleen nog maar te werken aan de zwakke punten, zowel qua rijgedrag als qua set-up."