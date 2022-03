Marko: "Ferrari is sneller dan Red Bull en Mercedes"

Helmut Marko zegt dat het op basis van de eerste wintertest lijkt alsof Ferrari voorop loopt, maar Red Bull maakt zich geen zorgen. Nadat ze vorige week de test op het Circuit de Catalunya is gereden, hebben de teams eindelijk eens goed gekeken naar de 2022-auto's van hun rivalen en de verschillende interpretaties van de nieuwe reglementen.

Ferrari arriveerde met baby-sidepods, Williams had een unieke opening aan de sidepods en het ontwerp van Red Bull trok ook alle aandacht naar zich toe. En dat zijn slechts enkele van de verschillende sidepod-ontwerpen.

Maar hoewel de auto's totaal anders zijn, was de tijdenlijst aan het einde van de groepstest dat niet. Mercedes eindigde met de snelste tijden bovenaan, terwijl Sergio Perez met zijn Red Bull op de derde plaats eindigde. Lando Norris was voor McLaren de vierde snelste overall, net voor de Ferrari van Charles Leclerc.

Motorvermogen

Het is echter nog steeds Ferrari die de aandacht trok van zowel Red Bull als Mercedes. Red Bull-adviseur Helmut Marko zei tegen het Duitse RTL: "De eerste balans van de test in Barcelona was dat Ferrari is ingelopen op Mercedes en Red Bull. Ze hebben ons allebei ingehaald. Het zijn teams met verschillende technische concepten en in Bahrein zal de fine-tuning beslissend zijn. Qua motorvermogen lijkt Ferrari nu de beste te zijn."

Hij is niet de enige die vindt dat Ferrari vooruit is gegaan met hun motor, Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff zegt ook dat Ferrari op dit moment de sterkste krachtbron heeft. Wolff maakt zich echter niet al te veel zorgen, en Marko ook niet.

De Oostenrijker zegt dat de eerste wintertest goed was voor Red Bull in termen van prestaties en kilometers met hun nieuwe RB18. Marko vervolgt: "Verstappen en Perez vertelden ons allebei dat de auto goed rijdt. Natuurlijk hebben we nog zwakke punten, maar die lijken met relatief weinig inspanning oplosbaar. De eerste indruk was erg goed.”