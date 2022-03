'Red Bull brengt flinke updates naar Bahrein, focus op snelle rondetijden"

Max Verstappen zegt dat de auto van Red Bull er tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen 2022 heel anders uit zal zien dan de auto die ze tijdens de eerste test in Barcelona hebben gebruikt. De onthulling van Red Bull's auto voor het nieuwe seizoen in Milton Keynes werd direct herkend als een 'dummy auto' en een gestripte versie van de daadwerkelijke auto waarmee ze het nieuwe seizoen van start zullen gaan.

De RB18 die vorige week in Barcelona op het circuit reed was een innovatief ontwerp waarbij vooral de sidepods en de achterkant de aandacht trokken van concurrerende teams, media en zelfs de FIA. Verstappen en teamgenoot Sergio Perez reden samen 358 ronden over drie dagen en de Nederlander was tevreden met hoe de eerste wintertest is verlopen.

Verstappen onthulde echter dat de auto nog aan verandering onderhevig zal zijn als de teams in Sakhir naar een heel ander soort circuit gaan.

Een bron binnen Red Bull bevestigt dit: "We nemen naar de testsessie in Bahrein al diverse updates mee, die ook zichtbaar zullen zijn op de auto. Het gaat met name om aanpassingen aan de vloer, de voorvleugel en de achterkant van de auto. Tijdens de eerste race komen er opnieuw onderdelen op de wagen die er nog niet eerder opgezeten hebben."

Plan van Red Bull

F1-journalist Lawrence Barretto suggereert dat de auto die we in Catalunya zagen 'slechts een vroege versie' is van wat er op de baan zal verschijnen tijdens de tweede test en inderdaad de eerste race van het seizoen in Bahrein.

"Bronnen zeggen dat Red Bull een sterk verbeterde auto meeneemt naar Bahrein, zoals altijd al het plan was, en na een redelijk productieve eerste test gericht op betrouwbaarheid en systeemcontroles, zullen ze volgende week hun aandacht verleggen op het jagen van snelle rondetijden."

Dit is echter geen grote onthulling, want Red Bull adviseur Dr Helmut Marko heeft eerder bevestigd dat de teams ernaar streven om hun nieuwe machines 'zo laat mogelijk af te hebben', zodat andere teams minder tijd hebben om ze te kopiëren.