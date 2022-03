"Herbert ziet strategie Mercedes: "Hamilton kan dit jaar weer kampioen worden".

Ex-Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft voorspeld dat 2022 wel eens het jaar kan worden waarin Lewis Hamilton opnieuw wereldkampioen wordt. Zoals we allemaal weten verloor Hamilton in Abu Dhabi het kampioenschap van 2021 aan Max Verstappen. Als Hamilton kampioen was geworden, betekende dit zijn achtste wereldtitel in de Formule 1, een record waarmee hij Michael Schumacher voorbij zou gaan.

Strategie Mercedes

Na drie testdagen in Barcelona, waar Hamilton bovenaan de tijdenlijst eindigde, werd Herbert en Sky Sports-collega Martin Brundle gevraagd naar hun gedachten over het komende seizoen. Herbert stelt hierin dat Mercedes voordeel had bij het budgetplafond: "Ik denk dat Mercedes het vorig jaar zo goed deed omdat het budgetplafond van kracht werd. Dat is echt iets waar ze vorig jaar niet zo veel aan hebben uitgegeven."

"Ik denk dat hun grote upgrade in Silverstone op de wagen kwam, terwijl Red Bull vrijwel elke race waar we naartoe gingen updates op de wagen meenam. Het is goed mogelijk dat dit de strategie van Mercedes is; al het budget opmaken richting het einde van het seizoen en veel updates uit gaan brengen. Mercedes kan dat zeker doen en daarmee zie ik het ook gebeuren dat Lewis weer kampioen kan worden."

Kopieren

Brundle waarschuwde ondertussen dat we geduld moeten hebbe" voordat we de echte wens om een concurrentiestrijd te zien ontvouwen door de nieuwe reglementen voor het seizoen 2022 en daarna. Brundle: "Bij zo'n grote reglementswijziging raakt het veld in het begin altijd verder uit elkaar. Er zijn onderdelen die je op je wagen hebt, en onderdelen die je niet hebt. Als dat eenmaal in kaart is gebracht en teams van elkaar dingen gaan kopieren, zal het veld weer naar elkaar toegroeien."

"Als je auto echt goed werkt, dan kunnen de andere teams kopiëren, je inhalen, en innoveren. Na zo'n uitstekend jaar als 2021 moeten we nog een beetje geduld hebben, maar de eerste tekenen zijn goed. We hebben een aantal briljante coureurs op de grid staan met ervaren wereldkampioenen naast een hoop vers bloed en nieuw talent die de kroon proberen te stelen."