Horner ziet dat startnummer 1 positief werkt: "Het geeft mensen vertrouwen"

Max Verstappen zal dit seizoen aan de start verschijnen in een compleet nieuwe rol. De Nederlandse coureur is niet langer de uitdager maar hij staat aan de start als regerend wereldkampioen. Dat betekent dat hij aankomend seizoen zijn titel zal moeten verdedigen tegenover een zeer sterke concurrentie.

Verstappen zal de titel verdedigen met het kampioensnummer op zijn nieuwe wagen. De Nederlander heeft immers besloten om met nummer 1 te gaan rijden. Hij ruilt zijn eigen startnummer 33 maar wat graag in voor het kampioensnummer. Het is voor het eerst in jaren dat het nummer weer te zien is in de sport. Lewis Hamilton besloot tijdens de voorgaande jaren namelijk om gewoon te blijven rijden met zijn nummer 44.

Energie

Het startnummer 1 is een trots symbool voor het gehele team van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner is er heel erg eerlijk over. Tegenover de officiële Formule 1-site is Horner duidelijk: "Het feit dat we dat nummer op de auto mogen plakken na alle pijn van vorige jaar, na het gevecht in 2021 en het aankomende gevecht, het geeft echt iedereen binnen het team veel energie."

Motivatie

Het kampioensnummer is een mooie herinnering aan het succesvolle seizoen 2021 van Verstappen. Maar het zorgt ook voor veel motivatie binnen het team. Horner: "Je ziet dat iedereen net even een stapje meer zet. Het geeft mensen ook vertrouwen en dat is zo belangrijk in elke sport. Het is belangrijk om niet arrogant te zijn maar om vertrouwen te hebben. Ik denk dat dit door de gehele organisatie te voelen is."