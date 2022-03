Hamilton wil ontwerpen van Red Bull en McLaren begrijpen

Lewis Hamilton zegt dat het interessant is om de gedachten van de concurrentie te begrijpen als het gaat om de wagens van 2022. De Formule 1-auto's van dit jaar zijn compleet anders dan hun voorgangers, waarbij de FIA heeft toegestaan dan het 'ground effect' weer terugkomt in de F1. Hiermee wordt de lucht verplaatst onder de wagens in plaats van de focus te leggen op downforce, waarbij de lucht over de wagen heen gaat.

De denktank van de Formule 1 bracht maanden door met het bedenken van de reglementen. Alle nieuwe regels zijn meermaals doorgenomen om eventuele mazen in de wet uit te wissen die een team mogelijk een enorm voordeel zou kunnen geven ten opzichte van de rest van het veld. Als zodanig werd gedacht dat de grid van dit jaar erg op elkaar zou lijken qua designs. Het enige waar opvallende visuele verschillen zouden kunnen ontstaan is bij de vloeren en sidepods

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton keek vorige week in Barcelona zijn ogen uit: "Aangekomen in de pitlane en het zien van alle verschillende auto's, denk ik dat het een van de meest spannende en interessante seizoenen is die ik ooit ben begonnen. Het zal interessant zijn om te zien waar de andere teams mee komen qua designs en waar zij zullen staan tijdens de eerste race."

Spioneren bij de concurrentie

Het is nogal verrassend dat twee teams zelfs een ander systeem hebben gekozen wat betreft de wielophanging. Red Bull en McLaren hebben gekozen voor een pull-rod voorwielophanging en een push-rod systeem aan de achterkant, terwijl de rest van het veld het tegenovergestelde doet, de meer traditionele ophanging.

"Ik denk dat elk jaar spannend is", vervolgde Hamilton. "De voorgaande jaren waren de wagens natuurlijk evoluties van de voorgaande jaren maar dit jaar is revolutionair omdat het volledig nieuw is. Natuurlijk heb ik de ontwerpen van onze auto de afgelopen maanden gezien, maar als je nu de auto's van de concurrentie ziet, probeer je van dichtbij van alles te ontdekken. Welke keuzes hebben ze gemaakt, welke visie hebben ze met hun design van sidepods, voorvleugels en vloer?"

"Ik denk dat dit het meest spannende gaat worden waar ik ooit in de F1 aan ben begonnen. Je hebt voorlopig echt geen idee waar je aan toe bent en waar je nu werkelijk staat met het team op de grid."