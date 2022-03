Vandaag extra FIA-vergadering na oproep IOC over Rusland

De toekomst van Nikita Mazepin in de Formule 1 is hoogstens onzeker. Overal ter wereld worden Russische atleten namelijk uitgesloten van internationale sportevenementen. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de oorlog in Oekraïne. Vorige week vielen de Russen het buurland binnen en sindsdien is er weer oorlog in Europa. Er worden wereldwijd veel sancties genomen, ook in de sportwereld.

Ook in de Formule 1 is men in actie gekomen. De Grand Prix van Rusland is voorlopig van de kalender gehaald en het team van Haas verwijderde de Russische sponsors van de wagen. Het IOC roept sportbonden op om nog verder te gaan, ze willen dat bonden Russen uitsluiten van internationale competities. De FIA lijkt de oproep serieus te nemen want ze hebben vandaag een extra vergadering van de World Motor Sport Council ingelast.

FAU

Gisteren kwam de Oekraïense autosportfederatie FAU al met een dringende oproep. De FAU riep de FIA op om alle Russische en Belarussische coureurs te weren. Deze oproep en de oproep van het IOC lijken nu effect te hebben. Vandaag komt het World Motor Sport Council dus bij elkaar en het lijkt erop dat de autosportbond het voorbeeld gaat volgen van de FIFA en de UEFA. De voetbalbonden besloten dat Russische teams niet meer mogen uitkomen in internationale toernooien.

Mogelijke gevolgen

Mocht de FIA dit besluit overnemen, dan zijn de gevolgen voor de sport groot. Het zou betekenen dat Haas opzoek moet naar een nieuwe coureur. Nikita Mazepin is immers een Rus en tevens is zijn vader een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin. Mocht deze maatregel er komen dan heeft dat ook gevolgen voor bijvoorbeeld Daniil Kvyat (WEC), Robert Shwartzman (Ferrari-reserve) en veel andere Russische coureurs.