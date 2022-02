'Kopstukken Formule 1 kwamen poolshoogte nemen in Red Bull-garage'

Het team van Red Bull Racing was een van de winnaars van de eerste wintertest. De Oostenrijkse renstal hield hun nieuwe RB18 zorgvuldig geheim voor het grote publiek. Onder grote belangstelling begon men in Barcelona aan de test en gelijk viel er het één en ander op. Onder andere de sidepods en de achterwielophanging kregen veel aandacht.

De Red Bull zorgde dan ook voor veel verbazing en bovengemiddelde interesse bij de concurrentie. De wagen bleek redelijk betrouwbaar en men draaide de nodige rondjes. Toch moest Sergio Perez bijna een gehele middag missen door enkele probleempjes met de nieuwe bolide. Max Verstappen kende daarentegen geen grote problemen.

Brawn

De wagen waarin ze zaten was de echte aandachtstrekker. Ook in Italië viel dit op en de grote sportkrant La Gazzetta dello Sport trok conclusies. Volgens de sportkrant trok de wagen ook de aandacht van de hoge heren van de sport. De krant meldt dat Formule 1-kopstukken Ross Brawn en Pat Symonds hoogstpersoonlijk poolshoogte kwamen nemen in de pitbox van de Oostenrijkse renstal. De heren kwamen controleren of de nieuwe wagen wel legaal was maar men leek niets verkeerds te vinden.

Porpoising

Brawn en Symonds waren vooral geïnteresseerd in één bepaalde onderdeel van de nieuwe wagen. Het duo keek namelijk met bovengemiddelde interesse naar de achterwielophanging van de RB18. Volgens de sportkrant is deze zo gebouwd dat met het gehobbel, porpoising, onder controle kan houden zonder dat het ten koste gaat van het teruggekeerde ground effect.