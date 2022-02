Teambazen verdeeld over nieuw F1-team Andretti: "Eerst 200 miljoen betalen"

McLaren-baas Andreas Seidl heeft gereageerd op de berichtgeving dan Andretti de Formule 1 wil betreden met een eigen Formule 1-team. Volgens de Duitser is het Amerikaanse team van harte welkom in de F1 als het lukt om een licentie te krijgen van de FIA.

De voormalig McLaren-coureur Michael Andretti heeft zijn teams in de VS gevestigd en slaagde er vorig jaar niet in om het F1-team van Sauber te kopen. Na die mislukte missie wil hij doorpakken en nu zelf een eigen team opzetten. Dat zou als het lukt het elfde F1-team op de grid worden.

Geld betalen

Mercedes-baas Toto Wolff zegt echter dat de 200 miljoen dollar die een nieuw team moet betalen om de F1 te betreden, niet genoeg is om teams ervan te weerhouden om in de F1 te komen. Die 200 miljoen wordt verdeeld over de huidige F1-teams.

Franz Tost van AlphaTauri is het daarmee eens: "We hebben al tien zeer goede teams. Uiteindelijk hangt de beslissing af van de FIA ​​en FOM, maar als Michael Andretti een nieuw team wil vormen, zijn alle ingrediënten aanwezig en zijn alle teams het erover eens. Als hij het geld betaald is iedereen akkoord, anders niet."

McLaren verwelkomt Andretti

McLaren's teambaas Seidl heeft echter een ander perspectief. Hij zegt hierover: "Van onze kant verwelkomen we het Andretti-team zeker. De naam en het uiterlijk van een Amerikaans team zal de Formule 1 helpen groeien in Amerika."

"Meer teams betekent meer kansen voor jonge coureurs, dus hoe eerder we het maximum aantal van 12 teams bereiken, hoe sneller de waarde van de franchise voor ons allemaal zal groeien. Wij staan ​​zeker open voor de toevoeging van een nieuw team. We zouden graag met hen de concurrentie aangaan."