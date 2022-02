Verstappen had contact met Masi na ontslag

Max Verstappen arriveerde deze week als regerend wereldkampioen in Barcelona. Met startnummer 1 op zijn nieuwe Red Bull betrad hij gisteren het circuit voor de eerste van de drie testdagen. Vandaag heeft hij een dagje vrij van het testwerk maar dat betekent niet dat hij de hele dag doorbrengt in zijn hotelkamer.

De Nederlander zag de afgelopen maanden dat zijn kampioensrace een groot staartje kreeg. Het verhaal is inmiddels bekend en vorige week kwam autosportfederatie FIA met maatregelen na hun diepgravende onderzoek naar de discutabele race. Men voert een soort VAR-systeem in en daarnaast verandert er ook wat in het kamertje van de wedstrijdleiding. Race director Michael Masi krijgt een functie elders en hij wordt afwisselend vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Voor de bus

Deze maatregelen schieten compleet in het verkeerde keelgat bij Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen is het er totaal niet mee eens en tijdens een persmoment in Barcelona was hij zeer fel. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik vind dit echt niet correct. Iedereen probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen en iedereen kan hulp gebruiken. Wij hebben als coureurs immers ook een heel team achter ons staan. Ik vind dit heel erg oneerlijk voor Michael, als je het aan mij vraagt is hij gewoon voor de bus gegooid."

Dieptriest

Verstappen trekt de vergelijking met andere sporten en hij vindt de gehele situatie ongelofelijk. Hij leeft dan ook mee met de vertrokken Masi. De regerend wereldkampioen heeft contact gezocht met de Australiër: "Persoonlijk vind ik het heel erg jammer voor Michael. Ik heb trouwens helemaal niets tegen de nieuwe wedstrijdleiders, volgens mij zijn het capabele mensen. Ik vind het vooral dieptriest voor Michael. Ik heb hem persoonlijk een berichtje gestuurd."