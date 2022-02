Ricciardo beaamt zichtproblemen met nieuwe banden: "Ze zitten ons echt in de weg"

De heren coureurs zijn vandaag begonnen aan hun tweede testdag van het jaar. Het is gelijk duidelijk dat de nieuwe reglementen ervoor hebben gezorgd dat de wagens er compleet anders uitzien dan voorheen. Het is eventjes wennen voor de coureurs achter het stuur, ze krijgen te maken met allerlei in het ook springende veranderingen.

Er is echter één verandering die voor veel ongemakken zorgt. De banden zijn dit jaar ook anders dan voorheen, daarnaast zijn ze ook significant groter dan vorig jaar. De coureurs konden vorig seizoen al wennen aan de nieuwe banden toen men mocht testen met de rubbertjes. Maar het viel men gelijk op dat de banden wel héél erg groot waren vergeleken met vorig seizoen. Zo groot zelfs dat men slechter zicht heeft vanuit de cockpit.

Buitenwereld

Daniel Ricciardo kruipt vandaag voor het eerst achter het stuur van zijn nieuwe McLaren maar hij liet zich gisteren wel al uit over de grote banden. Tijdens de shakedown van zijn team zag hij namelijk al dat het zicht slechter was. Tegenover Speedweek is hij duidelijk: "Het zicht is echt afgenomen. De grotere wielen en de grotere banden zitten allebei echt in de weg. Ik denk dat het nogal wordt onderschat door de fans. Het is moeilijk voor de buitenwereld om te begrijpen hoe weinig wij echt kunnen zien."

Referentiepunten

Toch maakt de goedlachse Australiër zich niet al te veel zorgen over de zaak. De ervaren McLaren-coureur denkt hij en zijn collega's zich moeten aanpassen aan de nieuwe zaak. Ricciardo denkt dat het en kwestie van tijd is voordat men geen last meer heeft van de grotere Pirelli's: "We hebben nieuwe referentiepunten nodig. Maar ik denk dat we na een paar raceweekenden wel zijn vergeten hoe slecht het zicht is."