Wie komen er in actie tijdens testdag 2?

Vandaag staat de tweede testdag in Barcelona op het programma. Max Verstappen heeft vandaag een dagje vrij maar veel van zijn collega's zullen vandaag wel het asfalt in Catalonië betreden. Net als gisteren zullen bij veel teams de coureurs elkaar afwisselen tijdens de tweede testdag in de Spaanse stad.

Bij het team van Mercedes zal Lewis Hamilton de dag aftrappen en in de middag komt George Russell in actie voor het Duitse team. Bij Red Bull Racing rijdt Sergio Perez de gehele tweede testdag, gisteren moest de Mexicaan toekijken. Bij het team van Ferrari rijdt Carlos Sainz de ochtend en neemt Charles Leclerc de middag voor zijn rekening.

Bij McLaren mag Daniel Ricciardo in actie komen. Bij het team van Alpine kiest men ook voor één man die de gehele dag voor zijn rekening neemt: Esteban Ocon. Bij Aston Martin begint Lance Stroll de dag en neemt Sebastian Vettel na de lunch plaats achter het stuur. Bij AlphaTauri rijdt Pierre Gasly de gehele dag.

Bij het team van Williams begint Alexander Albon om daarna in de middag het stuurtje over te geven aan Nicholas Latifi. Voor Alfa Romeo is het zaak om veel meters te maken na een mislukte eerste testdag. Valtteri Bottas begint de dag en debutant Guanyu Zhou maakt in de middag zijn eerste meters. Bij het geplaagde team van Haas rijdt Mick Schumacher de ochtendsessie en kruipt Nikita Mazepin in de middag achter het stuur.

Overzicht

Mercedes: Hamilton (ochtend), Russell (middag)

Red Bull: Perez

Ferrari: Sainz (ochtend), Leclerc (middag)

McLaren: Ricciardo

Alpine: Ocon

AlphaTauri: Gasly

Aston Martin: Stroll (ochtend), Vettel (middag)

Williams: Albon (ochtend), Latifi (middag)

Alfa Romeo: Bottas (ochtend), Zhou (middag)

Haas: Schumacher (ochtend), Mazepin (middag)