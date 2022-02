Video: Hamilton en Ricciardo grappen met cameraman

De Formule 1-wereld is ontwaakt uit de winterslaap. Dat betekent ook dat de coureurs weer allemaal voor de internationale pers moeten verschijnen. Meestal is het een serieuze bedoening maar een aantal coureurs kunnen best genieten van enkele geintjes tijdens de persmomenten. Ook vandaag was het weer raak.

Onder andere Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo schoven vandaag aan om te praten met de media. Hamilton groet iedereen even vriendelijk maar daarna doet hij zijn lolbroek aan. Gezamenlijk met Ricciardo grapt de Brit met de cameraman, die gehoorzaam luistert naar de grappen en grollen van de coureurs.