Ocon wil geruchten negeren

Esteban Ocon concentreert zich dit jaar liever op zichzelf en Alpine dan zich te laten meeslepen in de onvermijdelijke ontwikkelingsoorlog in de Formule 1. Alpine was gisteren het voorlaatste team dat hun nieuwe auto presenteerde, met alleen Alfa Romeo die de wagen van dit jaar nog moet presenteren, komende zondag als de testsessie in Barcelona is afgelopen.

Hoewel er zorgen waren dat de strengere beperkingen minder speelruimte voor ontwerpen zouden laten, hebben de auto's op het eerste gezicht een breed scala aan verschillende ontwerpfilosofieën laten zien, wat zal leiden tot een fascinerende tijd waarin ze strijden om de suprematie bij de seizoensopener in Bahrein.

Hoewel de actie op het circuit nog steeds de primaire focus is, voorspellen veel experts dat het reilen en zeilen buiten het circuit een even slopend proces zal zijn, aangezien teams onvermijdelijk proberen succesvolle elementen van rivaliserende auto's in hun eigen ontwerp te repliceren, terwijl ze proberen om hun eigen beste facetten zo goed mogelijk verborgen te houden.

Ontwerpers hebben eigen race

Ocon zei dat hij hierdoor spanning voelt voor het komende seizoen, maar ook dat het beter is om het snelste team te worden naarmate het seizoen vordert, in plaats van uit de startblokken te knallen om dan terug te vallen.

Hij verwacht dat het voor de coureurs een grote uitdaging zal zijn om hiermee om te gaan, aangezien de meerderheid al heeft gezegd dat de nieuwe auto's een verandering in hun eigen rijstijl vereisen, maar de Fransman gaat het voor zichzelf eenvoudig houden en zijn focus alleen op Alpine te leggen. Tijdens de presentatie van de A522 zei Ocon: "Dit jaar is extreem spannend voor de Formule 1 en voor ons als team. Het is alsof de kaarten opnieuw zijn verdeeld, het is een nieuwe start en er zal een echte mix zijn zonder meteen te weten wie er vooraan zal staan."

"We weten niet wat er zal gebeuren; je zou kunnen zeggen dat dat voor enige angst zorgt, op weg naar het onbekende, maar dat vind ik spannend. Het gaat er niet per se om wie het seizoen het snelst begint, maar meer om wie het het snelst zal eindigen. We weten dat er het hele jaar door een hoge mate van ontwikkeling zal zijn van alle teams. De ontwerpers in de fabrieken hebben in feite hun eigen race tijdens het seizoen."

"Het wordt een geweldige uitdaging voor ons coureurs, waar we hopelijk gaan zien dat we dichter op elkaar kunnen rijden en kunnen genieten van wat close racing is. Dit alles is onderhevig aan bevestiging en we zullen aan het einde van de tests een veel duidelijker beeld hebben."

Geruchten

De Fransman wil zich niet bezig houden met de geruchten en heeft zichzelf ten doel gesteld deze te negeren: "We weten niet waar onze concurrenten zullen staan, maar we moeten ons alleen op onszelf concentreren. Je hoort altijd geruchten van andere teams, maar die ga ik voorlopig negeren. Sommigen zullen voorop lopen, anderen niet, maar het is moeilijk te zeggen.

"Wat ik wel weet, is dat we voluit gaan! Ons doel is om zonder spijt uit raceweekenden te komen en al het mogelijke te leveren met wat we hebben. Zo benader ik het seizoen."