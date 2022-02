Ricciardo: "Waarom zou Max onterecht kampioen zijn?"

Na de conclusie van het onderzoek van de FIA is er een groep fans die oproepen om de laatste ronde van 2021 in Abu Dhabi alsnog te schrappen zodat Lewis Hamilton wereldkampioen is. McLaren-coureur Daniel Ricciardo vindt echter dat Max Verstappen absoluut de wereldtitel heeft verdiend.

Verstappen won het coureurskampioenschap 2021 onder controversiële omstandigheden. De Nederlander zette een inhaalactie op in de laatste ronde op Lewis Hamilton om de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen. De actie lukte waardoor hij enkele bochten later gekroond werd tot kampioen in de F1.

Hamilton alsnog kampioen

Maar aangezien FIA-racedirecteur Michael Masi vervolgens zijn baan is kwijtgeraakt vanwege zijn besluitvorming in Abu Dhabi, hoewel de FIA ​​niet heeft gezegd dat dat de reden was, zijn er nieuwe oproepen van sommige fans om het raceresultaat bekend te maken voorafgaand aan de Safety Car. Dat zou betekenen dat de titel naar Hamilton was gegaan, en de Brit zijn recordbrekende achtste titel op zijn naam had geschreven.

Dat gaat echter niet gebeuren, het raceresultaat blijft hetzelfde met een overwinning voor Verstappen en dus de wereldtitel. Zijn voormalig Red Bull-teamgenoot en goede vriend Daniel Ricciardo zegt dat hij het jammer vindt hoe alles is gelopen, maar vindt dat Verstappen de wereldtitel verdiend heeft.

Schandalig

De Australier zei vorige week tijdens de teampresentatie: "Het was in zekere zin een schande wat er in Abu Dhabi gebeurde. Vorig jaar was er altijd een winnaar en een verliezer, hoe de laatste race ook eindigde, ook al was het een saaie finish in de laatste ronde.

“Maar ze verdienden allebei echt een titel. Ze hebben allebei fenomenale races gereden, ze komen allebei terug, en dus zou er altijd iemand verliezen, denk ik. Natuurlijk is er een groep die Lewis steunt, maar het moet niet zo zijn dat er automatisch een groep is die zegt 'Max verdient het kampioenschap niet', want hij verdiende die titel net zo goed als Lewis."

Hoog niveau

De McLaren-coureur zei verder dat hij niet verrast is dat Verstappen nu wereldkampioen Formule 1 is, aangezien hij en zijn voormalige teamgenoot tijdens hun drie seizoenen samen altijd op een niveau hebben geracet om kampioenschappen te winnen.

"Als teamgenoot van Max wist ik dat we elkaar naar een behoorlijk hoog niveau aan het pushen waren. Ik wist dat de manier waarop we reden, het in sommige van die jaren ons de wereldtitel had kunnen geven. Op zijn minst één. Dus om Max het daarna te zien doen, is voor mij geen verrassing. Het is zeker leuk voor mij om te weten dat we een behoorlijk hechte strijd hebben gehad in de jaren dat we teamgenoten waren."

"Het was een kwestie van tijd dat hij een titel zou krijgen, zeker."