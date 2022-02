Alpine presenteert blauw roze A522 als nieuwe wagen

Het team van Alpine heeft vandaag het doek getrokken van de gloednieuwe A522. Met deze bolide zullen coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso een gooi doen naar succes. Net als de concurrentie heeft de Franse ploeg de gehele winter keihard doorgewerkt om de wagen onder de nieuwe reglementen te fabriceren.

Op bestuurlijk gebied is er veel veranderd voor de Franse ploeg. Er werd stevig gereorganiseerd en vorige week werd voormalig Aston Martin-man Otmar Szafnauer aangetrokken als nieuwe teambaas. Vorige seizoen probeerde de ploeg nog een compleet andere bestuursstructuur uit maar dat mislukte hopeloos. Naast een nieuwe teambaas heeft Alpine ook een nieuwe hoofdsponsor. Watergigant BWT kwam ook over van Alpine en dat betekent dat de roze kleur weer helemaal terug is.

Tijdens de eerste twee races van het seizoen zal de roze kleur op dominante wijze aanwezig zijn. De Franse renstal zal dan in een haast volledige roze kleurstelling rijden ter gelegenheid van de nieuwe samenwerking met BWT. Daarna zal de ploeg weer overschakelen naar de roze/blauwe kleurstelling.

Bekijk hieronder in het fotoalbum alle foto's van de nieuwe roze A522 Alpine