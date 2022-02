Red Bull laat Verstappen als eerste testen in Barcelona

Woensdag is de start van de wintertest in Barcelona, waarbij alle teams deel zullen nemen. Red Bull Racing zal met wereldkampioen Max Verstappen meteen de eerste testdag beginnen in de RB18, zo melden bronnen aan GPToday.net.

Donderdag zal Sergio Perez de volledige tweede testdag voor zijn rekening mogen nemen, terwijl de derde en laatste testdag wordt gedeeld tussen Verstappen en Perez. Definitief is dat nog niet maar het plan is op dit moment dat Perez vrijdagochtend test en Verstappen de middagsessie afsluit.

Na de test in Barcelona reist het hele F1-circus naar Bahrein voor de 3-daagse test en daarna de eerste Grand Prix van het F1-seizoen 2022.