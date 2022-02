Video: Ricciardo geniet van volksliederen

De Formule 1-wereld staat te trappelen om de baan weer op te gaan. Deze week zullen de heren coureurs weer het circuit opdraaien voor de eerste wintertest maar dat is nog geen race. Volgende maand zullen de coureurs voor het eerst in de startblokken verschijnen voor de eerste race van het jaar in Bahrein.

Dan zullen alle toeters en bellen weer van stal worden gehaald omtrent de races. Dat betekent dat de coureurs zich ook weer op de grid moeten melden voor het volkslied. Voor veel coureurs is dit een moetje maar voor Daniel Ricciardo is het een hoogtepunt. De Australische McLaren-coureur danste er vorig seizoen op los tijdens de volksliederen.