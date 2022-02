Teruggekeerde Blash kijkt naar Abu Dhabi: "Ideaal moment op de race te stoppen"

Afgelopen week kwam de lang voortslepende Abu Dhabi-soap ten einde. Autosportfederatie FIA hakte een knoop door en president Mohammed Ben Sulayem maakte de keuze bekend in een videoboodschap. Men besloot dat wedstrijdleider Michael Masi een functie elders krijgt. Hij wordt aankomend seizoen vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich, dit duo zal beurtelings de functie vervullen.

Naast de wedstrijdleider wissel nam de FIA nog enkele andere maatregelen. Zo besloot men het voorbeeld van het voetbal te volgen, er wordt namelijk een soort VAR-systeem geïntroduceerd. Daarnaast besloot de FIA de hulp in te schakelen van een ervaren rot op het gebied van wedstrijdleiden. Herbie Blash ,de voormalig rechterhand van Charlie Whiting, zal een adviseursrol gaan bekleden.

Barbados

De ervaren Blash bleef lang in de luwte maar ook hij treedt nu naar buiten. In gesprek met de bekende journalist Peter Windsor laat hij zijn licht schijnen op de situatie in Abu Dhabi: "Ten eerste wil ik mijn medeleven betuigen met Michael en Lewis. Ik keek de race op Barbados met vrienden. Er was geen druk bij mij toen ik de situatie zag met de gecrashte auto. Ik dacht: ideaal moment om de race te stoppen en om daarna een fantastische sprint te rijden."

Druk

Masi zat echter achter de knoppen en hij besloot anders. De situatie is inmiddels wel bekend en het betekende uiteindelijk het waterloo voor de Australiër. Blash weet heus wel dat zijn idee ook fout was: "Had ik dat gedaan als ik in Abu Dhabi was? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar het was wel het eerste dat ik riep. Maar Michael stond onder enorme druk."