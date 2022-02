Bottas waarschuwt opvolger Russell: "Niet makkelijk om Lewis te verslaan"

Jarenlang was Valtteri Bottas de trouwe rechterhand van Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. De Fin reed overduidelijk in dienst van zijn succesvolle kopman en dat werd hem soms op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Bottas kon regelmatig niet in de buurt komen van zijn teamgenoot maar toch was men bij Mercedes tevreden met zijn daden.

Toch zit zijn Mercedes-tijd erop. In Abu Dhabi reed hij zijn laatste race in dienst van de Duitse succesploeg. Hij kreeg een eervol afscheid maar het is de bittere realiteit dat hij aan de kant is geschoven. Hij wordt aankomend seizoen vervangen door George Russell, de Brit draaide al enkele seizoenen warm bij Williams en is nu klaar voor het echte werk. Bottas zoekt op zijn beurt zijn heil bij Alfa Romeo.

Nabije toekomst

De Fins coureur heeft de eerste meters in zijn nieuwe wagen er al opzitten. Vanzelfsprekend houdt hij de situatie bij zijn voormalige ploeg met argusogen in de gaten. Tegenover The Sun spreekt hij zich uit over zijn opvolger: "Ik zie het niet gebeuren dat er iemand in de nabij toekomst sneller is dan Lewis in hetzelfde materiaal. George zal zich goed aanpassen omdat hij al zeer lang betrokken is bij Mercedes. Maar het is niet makkelijk om Lewis te verslaan. Dat heb ik wel ervaren. Dat komt door zijn consistentie in zijn resultaten."

Slechte dag

Bottas merkte in zijn Mercedes-dagen dat Hamilton vaak haast onverslaanbaar was. De Fin zag de zevenvoudig wereldkampioen regelmatig aan de horizon verdwijnen. Bottas waarschuwt Russell nogmaals: "Elke coureur kent zo zijn schommelingen in zijn resultaten. Maar zijn basis van zijn performance ligt zo hoog. Zelfs als hij een slechte dag heeft is het niet slecht. Het draait om zijn consistentie tijdens het seizoen."