Hamilton en Mercedes - een gouden huwelijk van 10 jaar

Dit jaar is een mijlpaal voor Lewis Hamilton en Mercedes. De Britse coureur en Duitse autofabrikant werken inmiddels 10 jaar samen en dat had de zevenvoudig wereldkampioen vooraf nooit gedacht. In 2022 gaan ze samen op zoek naar nieuwe doelen, maar die zijn nog niet gespecificeerd,

Hamilton vertelde aan de media tijdens de teampresentatie: "Het is heel surrealistisch om te denken dat de samenwerking met Mercedes al 10 jaar is. Toen ik George Russell van de week zag tijdens de seat fitting moest ik heel erg denken aan mijn eigen eerste keer dat ik een Mercedes-stoeltje ging passen in 2013. Als ik George zo zie dan voelt het heel natuurlijk, alsof hij hier al heel lang binnen het team is."

"Zo voelde ik mij destijds ook. Ik herinner me dat ik het enorm spannend vond en voelde het als een voorrecht om deel uit te maken van het Silver Arrows-team. De herinneringen die we al die jaren hebben gemaakt zijn absoluut fenomenaal geweest."

Achtste wereldtitel?

Eind 2021 liep Hamilton zijn achtste wereldtitel mis, en werd daarmee ook niet in zijn eentje recordhouder van het meeste aantal titels in de Formule 1. Voor dit jaar hoopt hij ongetwijfeld weer te kunnen strijden voor het kampioenschap met Mercedes, maar een doel heeft hij nog niet gesteld.

De 37-jarige coureur: "Ik heb voor dit jaar nog niet echt doelen gesteld. Natuurlijk heeft elk individu binnen dit team gewerkt aan het ultieme doel om het wereldkampioenschap te winnen en opnieuw de lat hoger te leggen en iets te doen wat niemand ooit eerder heeft gedaan. We hebben acht constructeurstitels op een rij behaald, we moeten ervoor zorgen dat we ook dit jaar die titel weer binnen weten te slepen."