Hamilton voelt aanwezigheid van Russell binnen Mercedes

Het nieuwe seizoen 2022 zal veel uitdagingen met zich meebrengen, doordat de FIA voor dit jaar nieuwe reglementen heeft geïntroduceerd. In het geval van Lewis Hamilton betekent dat dat hij het op moet nemen tegen een nieuwe teamgenoot.

De aanwezigheid van George Russell in het team is al voelbaar, zo zegt Hamilton tijdens de presentatie van Mercedes op vrijdag: "Het is spannend om George binnen te zien komen en zijn energie te voelen die hij brengt. Je voelt dat nu al in het hele team en ik denk dat het een spannend seizoen gaat worden."

"Dat ik een nieuwe teamgenoot heb, verandert mij niet. Ik denk dat het altijd positief is om nieuw bloed en nieuwe energie te hebben. George heeft tot nu toe een geweldige carrière gehad, niet alleen om in de Formule 1 te komen, maar ook voor wat hij binnen de Formule 1 heeft gedaan. Het zal interessant zijn om hem te zien groeien en met hem te werken."