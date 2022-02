Hamilton wijst geruchten naar land der fabelen: "Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen"

Lewis Hamilton heeft gezegd dat hij nooit de intentie heeft gehad om te stoppen met de Formule 1 na de controversiële manier waarop hij de wereldtitel verloor in Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen hield zich lange tijd stil nadat hij een record van acht titels uit zijn handen zag glippen door de beslissingen van de nu voormalige FIA-racedirecteur Michael Masi.

De aanhoudende stilte creëerde een voedingsbodem voor geruchten en speculaties dat Hamilton niet zou terugkeren voor het seizoen 2022, maar nadat hij onlangs zijn terugkeer op sociale media had aangekondigd, heeft hij nu zijn eerste officiële publieke optreden gehad sinds Abu Dhabi, tijdens de Mercedes W13 presentatie.

Moeilijke periode

Hamilton werd onvermijdelijk ondervraagd over zijn langdurige periode van stilte, maar hij onthulde dat het nooit de bedoeling is geweest om te stoppen met de Formule 1 en dat hij in plaats daarvan wat tijd wilde doorbrengen met zijn dierbaren en wilde verwerken wat volgens hem een 'moeilijke tijd' voor hem was.

"Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen", zei Hamilton. "Ik hou ervan om te doen wat ik doe. Het was een moeilijke tijd voor mij, een tijd waarin ik echt een stap terug moest doen, mezelf moest concentreren op aanwezig zijn. Ik had mijn familie om me heen, creëerde geweldige momenten en ik kwam uiteindelijk op een punt waarop ik besloot dat ik weer aan een nieuwe F1-seizoen zou beginnen."