Dit is de zilverkleurige Mercedes W13 van Hamilton en Russell

Vandaag heeft het topteam van Mercedes het doek getrokken van hun gloednieuwe W13. Het is de wagen waarmee men er alles aan gaat doen om de constructeurstitel te gaan verdedigen. Tevens is het de auto waarmee Lewis Hamilton een gooi gaat doen naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel.

De W13 is ook de eerste wagen waarmee George Russell als fulltime Mercedes-coureur zal gaan rijden. De jonge Brit reed in 2020 al één race voor de Duitse ploeg toen Hamilton positief testte op COVID-19. Met de presentatie van Mercedes hebben bijna alle teams het doek getrokken van de 2022-bolides. Naar gebruik dit seizoen lekte de wagen van de renstal al uit via de sociale media.