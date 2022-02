'Red Bull nagenoeg akkoord met Porsche'

Het is inmiddels wel duidelijk dat de Volkswagen Group verregaande interesse heeft in een stap naar de Formule 1. De Duitse autogigant was aanwezig bij gesprekken over de nieuwe motorregels die in 2026 gaan gelden. Deze nieuwe regels zijn naar volledig naar wens van Volkswagen en men kijkt reikhalzend uit naar een aankondiging uit Duitsland.

Het is de verwachting dat Volkswagen de sport gaat betreden met hun twee merken Audi en Porsche. Beide merken worden al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de koningsklasse van de autosport. Zowel Porsche als Audi zouden dan de Formule 1 gaan betreden als motorleverancier. Meerdere teams passeerden de revue als mogelijke partner voor de Volkswagen-merken. Nu lijkt er echter schot in de zaak te zitten.

Red Bull

Het lijkt erop dat Porsche namelijk een partner heeft gevonden voor hun project. Volgens Motorsport.com is Porsche namelijk nagenoeg rond met Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal werkte tot vorig seizoen succesvol samen met Honda. De Japanners hebben nu echter de sport verlaten en Red Bull heeft zelf een motorproject opgezet. Maar nu lijken ze vanaf 2026 te gaan samenwerken met Porsche.

Toezichthouders

Volgens Motorsport zijn de gesprekken al zo ver gevorderd dat alleen de toezichthouders nog goedkeuring moeten geven. Dat betekent dat er op zijn vroegst volgende maand groen licht kan volgen. Tot die tijd blijft Red Bull echter op een innige manier samenwerken met Honda. De Japanners zijn officieel geen motorleverancier meer maar ze zijn nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van de krachtbronnen. Porsche zal dan vanaf 2026 de Japanse formatie gaan opvolgen als motorleverancier van de ploeg waar Max Verstappen actief is.