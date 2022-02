Sainz: "Ik wil Ferrari naar het volgende niveau brengen"

Carlos Sainz is klaar om Ferrari in 2022 naar een ander niveau te brengen en het succes na te jagen waar hij en het team naar hunkeren. Ferrari is optimistisch over hun wagen voor 2022, de F1-75, in de aanloop naar het nieuwe seizoen waarbij de regels zijn veranderd.

Nu zijn alle ogen gericht op de F1-75, een verbluffende Ferrari en een met een gedurfd en uniek ontwerp. Het doel voor de F1-75 is om Ferrari dit seizoen terug te brengen naar het winnen van races in de Formule 1, al hoopt men stiekem mee te kunnen doen om de wereldtitel.

Na een solide eerste seizoen bij Ferrari in 2021, met vier podiumplaatsen, is Sainz nu klaar om de Scuderia te verbeteren van hun derde plaats in het kampioenschap voor teams. Sainz verklaarde bij de presentatie: "Ik ben meer dan klaar voor dit seizoen. 2021 was een geweldig jaar voor mij omdat ik erin slaagde om te leren hoe het team van binnen werkt, om me aan te passen aan een nieuwe omgeving, maar vooral om te leren over het merk Ferrari en hoe alles werkt, en dat was een geweldige ervaring voor mij."

“Nu is het tijd om het team naar een nieuw niveau te brengen, naar een volgende stap. Als coureurs en het team willen we samen meer dingen bereiken en meer succes in 2022, dus laten we ervoor gaan."

Hopen op snelle auto

Wat betreft de F1-75 zelf is Sainz een groot fan, zowel in de zin van het kleurenschema als de innovatieve design. Natuurlijk is snelheid het belangrijkste kenmerk dat Sainz wil hebben. "Ik vind het er agressief en radicaal uitzien, ik vind het er ook mooi uitzien. Innovatief, anders, een beetje out of the box denken. Het is maar net wat je wilt zien als je een nieuwe auto ziet. Ik hoop vooral dat hij snel is!"

"We hebben het 75-jarig jubileum, wat volgens mij goed bij de kleurstelling past. We proberen een beetje de oude dagen van Ferrari te vertegenwoordigen en ik denk dat deze kleur een mix is."