FIA-steward Sullivan steunt Masi: "Hij is in zijn eentje"

Wedstrijdleider Michael Masi is één van de meest bekritiseerde personen in de Formule 1-wereld. De Australiër ligt onder vuur sinds de seizoensfinale van het afgelopen seizoen. In Abu Dhabi nam hij enkele discutabele beslissingen omtrent een zeer late safety car-fase. Hierdoor kon Max Verstappen uiteindelijk het kampioensduel met Max Verstappen in zijn voordeel beslissen.

Masi kreeg zeer veel kritiek over zich heen en Hamiltons team Mercedes was des duivels na afloop van de seizoensfinale. Autosportfederatie FIA startte een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. De Australische wedstrijdleider moet vrezen voor zijn job en de FIA heeft aangegeven deze week met meer informatie te komen over het onderzoek. Aan het begin van de week werden de resultaten besproken met de F1 Commission.

Oneerlijk

Toch is er ook veel steun voor Masi. De Australiër moest zijn beslissingen veelal alleen en onder immense druk nemen, men wil dan ook meer hulp voor de Australiër. Oud-coureur en huidig Formule 1-steward Danny Sullivan staat dan ook achter Masi. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Hij staat onder enorme druk. Je probeert altijd de juiste beslissingen te nemen en alle regels te volgen. Ik vind het echt oneerlijk om Masi daarvan de schuld te geven. Hij nam de beslissing op basis van iets wat we al twee jaar bespreken, finishen onder de groene vlag."

Alleen

Sullivan is dan ook van mening dat er snel hulp moet komen voor Masi. De oud-coureur weet hoe bizar veel Masi moet doen tijdens een raceweekend. "Hij is slechts in zijn eentje. Hij doet de baaninspectie, hij doet dit, hij doet dat. Het gehele jaar heeft hij ontzettend veel werk te doen. Aan het einde van het jaar is iedereen gesloopt en probeer je de best mogelijke beslissingen te nemen."

Geen tijd

Sullivan pleit dan ook voor meer hulp voor Masi: "Hij moest uiteindelijk de beslissing nemen en daarvoor moet je zoveel mogelijk steun hebben. Er was echter geen tijd om uitgebreid in beraad te gaan. Hij probeerde het incident af te handelen, de marshals van de baan te krijgen en alles klaar te maken. Hij kan dan niet nog even rustig in overleg gaan."