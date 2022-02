Monaco livery inspireerde McLaren voor nieuwe look van 2022

McLaren reed afgelopen jaar tijdens de Grand Prix van Monaco met een bijzondere livery. De Gulf-sponsoring leende zich uitstekend voor een eenmalig speciaal ontworpen design voor de prestigieuze Grand Prix aan de Middellandse Zee. Het werd door de fans maar ook mensen in de paddock beschouwt als een van de mooiste livery's van het seizoen.

Vrijdag presenteerde Mclaren haar nieuwe auto voor 2022 en die livery vertoont veel overeenkomsten met die van Monaco afgelopen jaar. McLaren-teambaas Zak Brown zegt dat de nieuwe kleurstelling van het team deels is geïnspireerd op het succes van de eenmalige ontwerpen voor de races in in Monaco en Abu Dhabi in 2021.

Geweldige reacties fans

Brown zei dat het team voortdurend op zoek is naar manieren om de designs te verbeteren nadat ze terugkeerden naar de originele papaja-oranje kleuren van het team. Brown: "Sinds we weer in het papaja rijden hebben we onze livery verder ontwikkeld. We wilden iets dat heel levendig was en de schaduw van onze papaja's zou veranderen."

"Ik denk dat aanpassingen die we vorig jaar hebben gedaan, zowel in Monaco als in Abu Dhabi, ons geweldige reacties van fans hebben opgeleverd en ze vonden het leuk om veel kleuren te zien. Ik denk dat het een mooie snelheid en elegantie heeft, waarvan we dachten dat het bovenop de snelle raceauto zou komen die we hopelijk dit jaar hebben ontworpen. Het is dus gewoon een natuurlijke evolutie, en we proberen er ook voor te zorgen dat we al onze zakelijke partners een goede uitstraling geven op de auto."

Overeenkomsten

Alle drie de auto's die op vrijdag werden gelanceerd, vertoonden een opvallende gelijkenis met elkaar naarmate het team uitbreidde, nadat het een meerderheidsbelang in het Arrow McLaren SP-team had gekocht en voor het eerst een Extreme E-line-up lanceerde.

Brown zei dat hij wilde dat alle McLaren-teams eruit zouden zien alsof ze onder dezelfde vlag opereren, om te pronken met hun wereldwijde aanwezigheid met een onderscheidend uiterlijk dat volgens hem uniek voor hen zal zijn.

"Wij zijn McLaren Racing. De Formule 1 is duidelijk de belangrijkste pijler in ons bedrijf. We denken als één race-entiteit, dus als we onze raceprogramma's aan elkaar kunnen koppelen, is dat positief. Ik denk dat alle wagens er fantastisch uitzien, dus we wilden dat mensen ernaar konden kijken en konden zeggen 'ja, dat is een McLaren', ongeacht de raceserie waar je naar kijkt."