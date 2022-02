Bottas verricht shakedown van gecamoufleerde Alfa Romeo C42 op Fiorano

Alfa Romeo heeft vanochtend op een vochtig Fiorano de shakedown verricht van de C42. Valtteri Bottas zat achter het stuur van de gecamoufleerde wagen, en reed met een zwarte helm de eerste installatierondjes over het Italiaanse thuiscircuit van Ferrari.

De verwachting is dat de camouflage livery ook gebruikt gaat worden tijdens de testsessie in Barcelona. Of de camouflage kleuren er tijdens de tweede test in Bahrein opzitten is niet zeker. Mogelijk worden de wagens in hun originele kleurstelling richting Bahrein gestuurd voor de tweede test, waarna de eerste Grand Prix eveneens in dat land wordt gehouden.

Presentatie

Het Italiaanse team had ervoor gekozen om geen officiële presentatie te houden, voorafgaand aan de F1-tests van deze winter. De bedoeling is om 27 februari, na de eerste wintertest in Barcelona, alsnog een teampresentatie te houden.