'Masi krijgt mogelijk nieuwe rol bij de FIA'

Michael Masi is nog steeds niet zeker van zijn positie. De Australische wedstrijdleider kreeg vorig jaar veel kritiek nadat hij enkele discutabele beslissingen had genomen. De heftige kritiek werd alleen maar erger nadat hij in Abu Dhabi enkele discutabele beslissingen nam omtrent een late safety car-fase. Mede door zijn acties werd de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton beslist in de laatste ronde in het voordeel van de Nederlander.

Gisteren kwam de F1 Commission bijeen en het was de verwachting dat men daar knopen zou doorhakken. Autosportfederatie FIA presenteerde hier de resultaten van hun diepgravende analyse naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Daarna kwam de FIA met het nieuws dat men in de komende dagen met meer informatie komt over structurele veranderingen. Daarnaast komt men met een actieplan voor de toekomst.

Nieuwe rol

Het statement geeft geen helderheid over de toekomst van Masi. Sky Sports-verslaggever Craig Slater heeft daarentegen wel het één en ander gehoord. Slater beweert dat Masi niet zal worden ontslagen door de FIA, de Australiër zou een nieuwe rol krijgen binnen de FIA. Slater geeft aan dat Masi zich kan opmaken voor een job waarbij hij zich zal bezighouden met de veiligheid van de sport.

Het kritische Mercedes zou tevreden zijn met deze beslissing. De Duitse renstal was immers des duivels aangezien de beslissingen van Masi in hun nadeel uitvielen. Volgens Sky Sports worden de namen van WEC-wedstrijdleider Eduardo Feitas en voormalig DTM-wedstrijdleider Niels Wittich genoemd voor de functie van wedstrijdleider.