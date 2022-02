FIA komt later in de week met meer informatie omtrent Abu Dhabi-rapport

Het is nog steeds niet duidelijk wie er straks op de stoel van de wedstrijdleider zit. Michael Masi zit sinds de afgelopen seizoensfinale op de schopstoel en zijn toekomst is hoogstens onzeker. De kritiek op de Australiër is niet mals maar men twijfelt over zijn toekomst, gisteren leek er duidelijkheid te komen maar niets is minder waar.

Gisteren kwam de F1 Commission voor het eerst in 2022 bij elkaar. Er werden hier enkele belangrijke knopen doorgehakt en het was de verwachting dat men ook met duidelijkheid omtrent Masi zou komen. Autosportfederatie presenteerde gisteren namelijk hun bevindingen over Abu Dhabi aan de teams. Het was de verwachting dat men dan met meer duidelijkheid zou komen maar men hult zich in nevelen.

Statement

De FIA laat namelijk in een kort statement weten dat ze later in de week met meer informatie naar buiten komen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem leidde bij de vergadering diepgaande gesprekken over de race in Abu Dhabi, zo valt te lezen in het statement. De F1 Commission heeft Ben Sulayem van feedback voorzien en hij zal dit verwerken in zijn analyse over de veelbesproken race.

Structurele veranderingen

Later in de week zal men dan met meer details komen over structurele veranderingen en een actieplan voor de toekomst. Wat dit zal betekenen voor de toekomst van Masi is nog niet duidelijk. De Australiër moet in ieder geval vrezen voor zijn job en hij zal nog even moeten afwachten. Hij staat onder druk omdat hij in Abu Dhabi enkele discutabele beslissingen nam omtrent een late safety car-fase. Hierdoor kon Max Verstappen zijn titelrivaal Lewis Hamilton verschalken en de rest is inmiddels geschiedenis.