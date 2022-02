Video: Formule 1 deelt knuffels uit op Valentijnsdag

Het is vandaag 14 februari en dat is de wereldwijde dag van de liefde. Op Valentijnsdag staat ook de Formule 1 maar wat graag stil bij de liefde. In een sport waar men hard tegen hard met elkander duelleert is het respect immers nooit heel erg ver weg. De heren coureurs respecteren elkaar en dat laten ze regelmatig blijken.

Na afloop van een race feliciteren de heren coureurs elkaar regelmatig op zeer hartelijke wijze. De social media afdeling van de Formule 1 vond dit een prachtig beeld en daarom deelt men een soort knuffel-compilatie te eren van Valentijnsdag.