Villeneuve heeft nog vraagtekens over Hamilton: "Is hij moe of vastberaden?"

Aankomend seizoen gaan er compleet nieuwe regels gelden in de Formule 1. De kans is dan ook groot dat het veld aardig door elkaar heen kan worden gehusseld. Toch verwachten veel kenners weinig veranderingen aan de kop van het veld, niet elke regel is namelijk compleet op de schop gegaan.

Het motorreglement is immers over het algemeen gelijk gebleven. De nieuwe regels gaan vooral over aerodynamica en ook de banden zijn overduidelijk veranderd in vergelijking met het vorige seizoen. De wagens zien er dan ook heel erg anders uit vergeleken met de wagens waarin men tijdens de vorige jaargangen reed. De onthullingen van de nieuwe wagens hebben dat bevestigd.

Voordeel

Ook Jacques Villeneuve verwacht vrij weinig verschuivingen aan de kop van het veld. De wereldkampioen van 1997 spreekt tegenover Gazzetta dello Sport zijn verwachtingen uit. Hij blijft vertrouwen op topteam Mercedes: "De kracht van Mercedes is overduidelijk de motor. Hij was vorig seizoen ook krachtiger dan de Honda en de nieuwe regels veranderen op dat gebied nauwelijks. Daarom hebben ze op dat gebied nog steeds een voordeel. Daarnaast past Lewis Hamilton zich ook altijd snel aan."

Vastberaden

Villeneuve weet dat Hamilton momenteel zinspeelt op wraak. De Brit verloor afgelopen seizoen de strijd om de wereldtitel op pijnlijke wijze. De Canadees is benieuwd hoe Hamilton voor de dag gaat komen onder de nieuwe regels: "Niemand weet hoe Hamilton gaat terugkeren. Is hij moe of is hij vastberaden?"