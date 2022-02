Red Bull bang dat concurrentie nieuwe noviteiten van RB18 kopieert

Christian Horner zegt dat Red Bull Racing in het begin van 2022 op haar hoede is. Het team wil voorkomen dat nieuwe elementen op de wagen van dit jaar, snel door concurrentie wordt ontdekt en gekopieerd wordt.

Het jaar 2021 was misschien wel de moeilijkste tot nu toe voor Red Bull in de Formule 1, omdat ze zich net als de concurrentie moesten aanpassen aan het nieuwe budgetplafond, maar tegelijkertijd hun wagen voor 2022 moesten ontwikkelen voor de geheel nieuwe reglementen terwijl ze ook vochten met Mercedes voor de coureurs- en constructeurstitels.

Nadat Max Verstappen op 12 december 2021 wereldkampioen werd ligt de focus van Red Bull volledig op 2022. Afgelopen week onthulde het Oostenrijkse team de RB18, waarmee de Nederlander de titel hoopt te prolongeren. Doorgaan met het winnen van titels is het doel, maar aangezien deze 2022-auto's allemaal veranderen vanuit een regelgevend standpunt, is Red Bull zich in dit stadium bewust van de dreiging dat hun focus op de titel in 2021 een rivaal in staat zal hebben gesteld terrein te winnen.

Hebben we iets gemist?

Tijdens de presentatie van de RB18 zei Red Bull-teambaas Horner: "We streven er sterk naar om voort te bouwen op wat we vorig jaar hebben bereikt, dus het doel is natuurlijk om de titel te behouden. De grote onbekende is ‘hebben we iets gemist met deze regels?’ Heeft een ander team een maas in de wet gezien die wij gemist hebben vanwege de focus en inspanning die in 2021 is gestoken?"

"We zijn er vrij zeker van dat we een goede auto hebben, de RB18 komt tot leven. Het is een combinatie van een enorme inspanning van het team en ik kijk er naar uit om de snelheid op het circuit te zien."

Alles is nieuw

Op de vraag wat er nieuw is aan de RB18 in vergelijking met de RB16B, antwoordde Horner: “In principe alles, want met de nieuwe wijziging in de regelgeving is de hele filosofie van de regelgeving veranderd ten opzichte van vorig jaar, dus dat betekent dat elk afzonderlijk onderdeel dit jaar gloednieuw is."

"Omdat het een auto met grondeffect is, dat ontworpen is om inhalen hopelijk makkelijker te maken en de auto's makkelijker achter elkaar kunnen rijden, heeft dat de hele filosofie veranderd van hoe we deze auto's ontwerpen. Het is een steile leercurve voor iedereen en het is een ontwikkelingsrace tussen de eerste en de laatste race. We zijn op onze hoede dat we in het begin niet te veel prijs geven van onze geheimen."