McLaren presenteert nieuw 'wapen' voor 2022

Na Red Bull Racing en Aston Martin onthulde McLaren vrijdagavond tijdens een online-presentatie de spiksplinternieuwe bolide voor 2022. De livery van de McLaren MCL36 is opnieuw net als voorgaande seizoenen in het papaja oranje gespoten. Deze kleur gebruikte McLaren ook in de periode van 1968-1971. Naast de presentatie van de F1-bolide, presenteerde de renstal uit Woking ook de nieuwe bolide voor de IndyCar en Extreme E.

Bij de introductie van de presentatie kwamen Lando Norris en Daniel Ricciardo in twee verschillende straatwagens van McLaren aangereden, een blauwe en oranje. Dit was een easter egg voor wat komen ging. Samen met de hosts van de online show reden ze naar het hoofdkwartier van McLaren.

Na een korte terugblik op 2021 in zowel Formule 1 als andere klasses, was de nieuwe McLaren nog verborgen onder een doek. Tientallen gelukkige McLaren-fans konden bij de presentatie aanwezig zijn.

Gulf-livery in een nieuw jasje

De 2022-wagen is waarschijnlijk niet de McLaren die aan de start verschijnt bij de openingsrace in Bahrein. Net als Red Bull, Aston Martin en waarschijnlijke andere teams willen ze concurrenten niet op ideeën brengen bij het onthullen van het ontwerp. Het is dus goed mogelijk dat de Engelse renstal een showmodel gebruikt met de kleurstelling voor aankomend kampioenschap.



De lay-out voor 2022 is tikkeltje anders dan in 2021. Het oranje is nog steeds de hoofdkleur, maar er is meer blauw toegevoegd. Het lijkt hierdoor op de fameuze Gulf-livery uit het verleden, maar dan een eigen variatie erop.



Naast de standaard kleurenstelling, heeft McLaren nog een livery gepresenteerd die idenciteel wordt gebruikt bij speciale gelegenheden. In 2021 deed de Britse renstal het al in Monaco met de originele Gulf-uitstraling van een aantal decennia terug.



Terug naar de top



Het doel van McLaren is helder: terug naar de top om structueel voor zeges en kampioenschappen te vechten. Of dit gebeurt in 2022, is afwachten, maar met de nieuwe regels is alles mogelijk.



CEO van McLaren, Zak Brown heeft zin in de nieuwe uitdaging en zegt over het aankomende seizoen: ''Ons Formule 1-team blijft jaar na jaar grote vooruitgang boeken met Andreas Seidl aan het roer. Dit nieuwe tijdperk van reglementen betekent een echte kans voor het team. Ik kijk ernaar uit om Lando en Daniel dit jaar achter het stuur van de MCL36 te zien kruipen. Lando heeft in 2021 grote progressie geboekt met vier podiumplaatsen, en Daniel’s sensationele overwinning in Monza heeft het team eraan herinnerd hoe het voelt om weer te winnen. Nu we aan 2022 beginnen, willen we op die vooruitgang voortbouwen en het gat met de teams aan de kop verder dichten.''

Geboorte McLaren

De naam McLaren is vernoemd naar oprichter en oud-F1-coureur Bruce McLaren. Tijdens zijn periode bij Cooper (1958-1966) had de Kiwi de droom om een eigen F1-wagen te bouwen. In 1963 lanceerde de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren Motor Racing om in de toekomst aan de Formule 1 aan en andere disciplines mee te doen, zoals de IndyCar en het langeafstandsracen.

Formule 1-debuut

Voor 1966 was zijn McLaren M2B met wit-groene kleuren klaar voor gebruik en verliet het team van Cooper om te racen in zijn eigen gebouwde bolide.. Succesvol was het debuut in Monaco allerminst. Bruce viel uit met een lekkende olietank. Daarnaast konden de motorblokken - De Ford V8 en tussendoor de Serenissima V8 - niet integreren met het sterke chassis en resultaten waren bij de eerste deelnames niet om over naar huis te schrijven. Toch waren er enkele lichtpuntjes. Zo behaalde Bruce een knappe zesde plaats in het Verenigd Koninkrijk en een vijfde klassering tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het team - dat onder de vlag van Groot-Brittannië wedstrijden reed - eindigde negende in eindstand met drie puntjes.

Bruce schrijft historie

Voor 1968 kon McLaren twee bolides inschrijven. Landgenoot Denny Hulme vergezelde Bruce bij het team en was bij de tweede Grand Prix in Spanje meteen succesvol. Hulme veroverde een tweede plek en scoorde daarmee automatisch het eerste podium voor McLaren. Een paar wedstrijden later schreef Bruce historie door in zijn eigen auto een Grand Prix te winnen op het oude en langestrekte Spa-Francorchamps. Vanaf dat moment zat de jonge renstal in de lift en werd het zelfs vice-kampioen bij de constructeurs.

Tragedie

McLaren stierf (32 jaar oud) toen zijn Can-Am-auto op 2 juni 1970 crashte op het Goodwood Circuit in Engeland. De Nieuw-Zeelander was zijn nieuwe McLaren M8D aan het testen toen de carrosserie aan de achterkant uitbrak door het verlies van aerodynamische neerwaartse kracht. Bruce spinde en raakte een bunker die als een post voor vlaggende marshalls werd gebruikt. Het team van McLaren werd na de dood van Bruce overgenomen door Teddy Mayer.

World Champion

Teambaas Mayer wilde het goede werk van Bruce voortzetten en deed dat niet zonder succes. Vier jaar later na de dood van de Nieuw-Zeelander behaalde McLaren hun eerste rijderstitel met Emerson Fittipaldi en de constructeurstitel. In 1976 won de eigenzinnige James Hunt in de allerlaatste Grand Prix op een verregend Fuji in Japan het rijderskampioenschap.



In 1981 fuseerde de Engels renstal met het team (Project Four Racing) van Ron Dennis. De samenwerking zou de succesvolste periode inleiden in de historie van McLaren. In 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 won de renstal beide titels. In 1986 veroverde het iconische team alleen de rijderstitel.

Tweede achter Ferrari

In totaal pakte McLaren 8 teamkampioenschappen en 12 rijderstitels en is daarmee na Ferrari de meeste succesvolle constructeur uit de geschiedenis van de Formule 1. De laatste wereldkampioen voor het team uit Woking was Lewis Hamilton (2008). Het laatste constructeurskampioen dateert uit 1998 met de kenmerkende zilveren kleurenstelling en het krijsende geluid van de Mercedes-krachtbron.