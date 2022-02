Video: Red Bull blundert met drone bij presentatie RB18

Afgelopen week presenteerde Red Bull de nieuwe RB18 aan de buitenwereld. Dat deden ze aan de hand van een gelikt presentatie filmpje inclusief vooraf opgenomen stunts. Ook Max Verstappen werd betrokken bij deze acties, zo moest hij in een oudere wagen wegrijden bij het hoofdkwartier van het team.

Echter gingen deze opnames niet geheel volgens plan. Het was de bedoeling dat deze spectaculaire beelden ook werden vastgelegd door een drone. De dronepiloot had echter niet zijn beste dag en vloog het gevaarte in vol enthousiasme tegen een paal. De oplettende kijker had dit echter allang kunnen zien, de vallende drone zat namelijk gewoon in het filmpje.