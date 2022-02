Vettel steunt Masi: "Niet makkelijk om in zijn schoenen te staan"

Wedstrijdleider Michael Masi is zonder twijfel één van de meeste besproken figuren binnen het Formule 1-circus. De Australiër bevindt zich echter in het oog van de storm sinds de seizoensfinale in Abu Dhabi. Daar nam hij enkele discutabele beslissingen omtrent een late safety car-fase. Hierdoor kon Max Verstappen alsnog de kampioensstrijd in zijn voordeel beslissen.

Sindsdien is het niet duidelijk of Masi door kan gaan als wedstrijdleider. Autosportfederatie FIA is inmiddels hard bezig met een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. De uitkomsten van dit onderzoek zullen waarschijnlijk voor helderheid gaan zorgen. Maar daarnaast twijfelen ook enkele teams aan de bekwaamheid van Masi. Vooral bij het team van Mercedes zijn ze de Australiër liever kwijt dan rijk.

Whiting

Langzamerhand komt er echter steeds meer steun voor Masi. De Australiër heeft ook enkele medestanders die vurig hopen dat hij door mag gaan met zijn job. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel staat bijvoorbeeld vierkant achter Masi. Bij de presentatie van zijn nieuwe bolide sprak Vettel zich uit. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is niet makkelijk om in de schoenen van de scheidsrechter te staan, in dit geval gaat dit dus om Masi. Ik vind echter dat hij geweldig werk heeft verricht. Dat vooral omdat hij plotseling moest invallen toen Charlie Whiting overleed."

Geweldig werk

Vettel is daarentegen wel van mening dat men niet zozeer de focus had moeten leggen op de show. De titelstrijd werd door de keuzes van Masi immers in de laatste ronde beslist. Maar daarnaast heeft de Duitser louter complimenten klaarliggen: "Hij is altijd heel erg gefocust en hij is vastberaden om zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ik weet niet hoe zijn toekomst eruit ziet maar ik hoop dat hij blijft. Over het algemeen heeft hij het namelijk goed gedaan. Ja, er is veel te doen om de controverse omtrent de laatste race maar als je breder kijkt, dan heeft hij geweldig werk verricht."