Sainz: "Hamilton had moeite op het podium in Abu Dhabi om situatie te begrijpen"

Carlos Sainz sloot het seizoen 2021 goed af door als derde te finishen in Abu Dhabi. Hiermee veroverde hij zijn vierde podium van het jaar tijdens zijn debuutseizoen voor Ferrari. Op het podium naast hem stond racewinnaar Max Verstappen, die net kampioen was geworden en aan de andere kant Lewis Hamilton.

De Brit wist zijn titel niet te prolongeren en liep daardoor zijn achtste wereldtitel mis, maar Sainz heeft gezegd hem meer te respecteren dan voorheen, door de manier waarop hij om is gegaan met de controverse rondom het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi. De Spanjaard drong er ook op aan dat de situatie van de F1 sinds het evenement, met FIA-racedirecteur Michael Masi die onder intensief toezicht blijft, niet rampzalig is.

Op de vraag hoe hij zich zou hebben gevoeld als hij in de schoenen van Hamilton had gestaan, zei Sainz tegen Corriere Della Sera: "Erg slecht, en ik was verrast hoe hij aan het einde van de race netjes de auto naar de finish bracht. De titel op die manier verliezen in de laatste ronde is gewoon moeilijk te accepteren. Ik respecteer hem meer dan voorheen voor de manier waarop hij het voor elkaar kreeg. We hadden een paar woorden op het podium, hij had echt moeite om de situatie te begrijpen."

Het incident was de laatste van een reeks controverses afgelopen seizoen, maar Sainz gelooft dat de sport leert van zijn fouten. "We mogen niet dezelfde fout maken", voegde hij eraan toe. "Elke voetbalwedstrijd genereert controverse. We moeten voorkomen dat de F1 in de buurt komt van dat soort spanning. Maar ik denk niet dat de situatie rampzalig is, ik ben ervan overtuigd dat het aan het verbeteren is."