Newey duidelijk over nieuwe regels: "Grootste veranderingen sinds 1983"

Gisteren trok Red Bull Racing het doek van hun nieuwe RB18, het is de eerste wagen onder de nieuwe reglementen. De gepresenteerde wagen lijkt nog niet op de definitieve versie, de RB18 krijgt nog de nodige updates en pas in Bahrein verschijnt de definitieve versie op de baan. Wel was het overduidelijk geen doorontwikkeling van de 2021-bolide.

De nieuwe reglementen waren een grote kluif voor de technische mannen van alle teams. Ook bij Red Bull is er veel tijd gestoken in de ontwikkeling van de nieuwe wagen. Bij de Oostenrijkse renstal werken enkele van de beste ontwerpers van de wereld dus de verwachtingen zijn vanzelfsprekend weer eens hooggespannen.

1983

Red Bull-topontwerper Adrian Newey heeft zich verdiept in de nieuwe regels. Hij heeft zich daarna volledig gestort op het ontwerpen van de nieuwe wagen. Tegenover Motorsport.com laat hij blijken dat het een mega verandering was: "Dit was een buitengewoon project voor ons. De veranderingen van de regels zijn enorm, het zijn de grootste veranderingen sinds 1983. Toen werden de auto's met Venturi-tunnels verboden."

Inhalen

De nieuwe regels zijn in het leven geroepen om het inhalen te bevorderen. Ook zorgen die regels ervoor dat het grondeffect weer terugkeert in de sport. Newey legt het nog eens uit: "De aerodynamica is anders, het heeft als doel om het inhalen te bevorderen. De vorige manier van downforce creëren zorgde voor een upwash aan de achterzijde. Hier had een achterliggende auto last van. Nu wordt deze stroom aan de zijkant of aan de achterkant direct omhoog gedirigeerd. Dit zorgt er dan weer voor dat de auto's achter je minder downforce verliezen dan voorheen."