'FIA denkt aan Freitas als mogelijke opvolger Masi'

Over een ruime maand begint het gloednieuwe Formule 1-seizoen maar er heerst nog veel onduidelijkheid. Het is namelijk nog steeds niet zeker wie de rol van wedstrijdleider gaat bekleden. Michael Masi bevindt zich sinds de seizoensfinale van vorig seizoen in het oog van de storm. Zijn toekomst is zeer onzeker.

Masi nam in Abu Dhabi enkele veelbesproken beslissingen waardoor Max Verstappen nog één kans kreeg om de wereldtitel te pakken. De Nederlander verschalkte zijn rivaal Lewis Hamilton en kroonde zich tot wereldkampioen. Sindsdien krijgt Masi bakken met kritiek over zich heen. Het was daarnaast niet de eerste keer dat hij veel kritiek kreeg. Autosportfederatie FIA is inmiddels begonnen aan een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi.

Ondertussen draait de geruchtenstroom op volle sterkte. Als men besluit om Masi de deur te wijzen, dan moet er snel een vervanger komen. Het is belangrijk dat deze mogelijke vervanger de nodige ervaring heeft en onder druk belangrijke beslissingen kan nemen. Al geruime tijd gaan er meerdere namen rond voor de mogelijke opvolging van Masi.

Freitas

De Spaanse journalist Albert Fabrega meldt op Twitter dat hij heeft vernomen dat de FIA een mogelijke kandidaat op het oog heeft. Het zou gaan om Eduardo Freitas, een man met een vrachtlading aan ervaring. Freitas werkt al jaren in het WEC en is in die hoedanigheid één van de mensen die de 24 uur van Le Mans in goede banen leidt. Hij past dus perfect in het plaatje van de FIA.