Mercedes geeft duidelijk signaal af over toekomst Hamilton

Mercedes heeft in navolging van Hamilton laten doorsijpelen dat de Brit dit jaar gewoon op de grid zal staan en opnieuw zal racen voor het Duitse team, ondanks de vele geruchten van de afgelopen maanden dat hij zijn helm aan de wilgen zou hangen.

Geruchten deden de hele winter de ronde over de toekomst van de zevenvoudig voormalig wereldkampioen F1, sinds de nasleep van het controversiële einde van het seizoen 2021. De Brit had de hele race de controle over de laatste race en hoefde alleen maar voor Max Verstappen te eindigen om de titel te behouden

Racedirecteur Michael Masi zorgde voor een shoot-out in de laatste ronde tussen de titelrivalen door alleen de overlappende auto's tussen Hamilton en Verstappen de Safety Car te laten passeren voordat de lichten op groen sprongen. Verstappen kwam voorbij de Mercedes en pakte de zege en het kampioenschap.

Signalen

Bijna twee maanden zijn verstreken en Hamilton heeft geen verdere commentaar gegeven over wat er was gebeurd te midden van speculatie dat hij met pensioen zou kunnen gaan - maar dat lijkt nu door Mercedes ontkend.

Twee dagen nadat de 37-jarige zijn eigen afwezigheid op sociale media beëindigde door het plaatsen van een "I'm back" bericht vergezeld van een foto van hem in de Grand Canyon, gaf zijn F1-team een ​​sterkere indicatie dat hij in de teamgenoot zal zijn van George Russell in 2022.

Hun tweet bevatte een afbeelding van Hamilton in zijn raceoverall en met zijn helm, glimlachend en starend naar een muur van berichten die hem verwelkomen. De tijd tikt door tot het punt waarop het overduidelijk moet zijn of Hamilton zal blijven racen of niet, met de launch van de nieuwe Mercedes W13 op 18 februari. Vijf dagen daarna is de start van de wintertests in Barcelona.