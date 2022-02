Ferrari: "Coureurs zullen rijstijl aan moeten passen aan lastige auto"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto waarschuwt dat coureurs nog veel moeten zullen leren om de nieuwe auto's onder de knie te krijgen. Het seizoen van 2022 vertegenwoordigt een complete reset voor de Formule 1, met ingrijpende wijzigingen in de regelgeving om auto's te creëren die er heel anders uit zullen zien dan die van voorgaande jaren.

De Formule 1 wil het veld dichter bij elkaar brengen en meer inhaalacties creëren door coureurs langer achter elkaar te laten rijden, in de overtuiging dat dit kan worden bereikt door de overstap naar een aerodynamische filosofie met grondeffect op de wagens van 2022.

Aanpassen rijstijl

Zoals Binotto uitlegde, zal een dergelijke verschuiving zorgen voor een moeilijk aanpassingsproces voor de coureurs. In gesprek met Sky Italië zegt de Italiaan: "2022 wordt een heel ander seizoen, de auto's zullen aanzienlijk verschillen van de vorige wagens die we hebben ontworpen. De regels zijn nieuw, de auto's zullen er anders uitzien en andere aerodynamica hebben. Daarom verwachten we dat ze een andere rijstijl nodig hebben. De coureurs moeten zich aanpassen."

En niet alleen de auto's zullen anders zijn, Binotto verwacht dat ze ook uitdagender zullen zijn voor de coureurs om onder de knie te krijgen. "Het zullen veel snellere auto's zijn in de snelle secties en bochten, ze zullen waarschijnlijk langzamer zijn in de langzamere sectoren. Ze zullen stijver zijn en lager bij de grond liggen, dus ook ingewikkelder voor de coureurs om dat onder controle te krijgen."

F1-75

Ferrari is optimistisch over de kansen in 2022, met de hoop dat hun nieuwe uitdager, de F1-75, samen met hun nieuwe krachtbron, de gecombineerde kracht kan zijn die hun coureurs de tools geeft om te strijden voor overwinningen en titels.

Met Charles Leclerc en Carlos Sainz gelooft Ferrari dat ze het sterkste coureursduo op de grid hebben. Leclerc behaalde in 2021 tweemaal de pole position tijdens de Grands Prix van Monaco en Azerbeidzjan, terwijl hij ook een podiumplaats claimde met een tweede plaats tijdens de Britse Grand Prix. Sainz beleefde ondertussen een fantastisch eerste seizoen met Ferrari, waarbij hij vier keer het podium betrad met als beste resultaat zijn tweede plaats in Monaco. De Spanjaard eindigde in het kampioenschap van 2021 met 5,5 punten voorsprong op Leclerc.