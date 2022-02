Horner houdt woord en is aanwezig bij FIA-meeting

Tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen vielen er regelmatig harde worden in het heetst van de strijd. Titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen clashte meer dan eens, ook op verbaal gebied. Ook hun teambazen Toto Wolff en Christian Horner lieten zich regelmatig gelden en dat leverde ze dan ook enkele straffen op.

In Qatar liet Red Bull-teambaas Horner zich op harde wijze uit over een marshall. Zijn stercoureur Verstappen kreeg namelijk een straf nadat hij volgas bleef door rijden onder gele vlaggen tijdens de kwalificatie. Horner was woest en noemde de desbetreffende marshall 'malafide'. Dit was tegen het zere been van wedstrijdleider Michael Masi. Horner kreeg slechts een waarschuwing en was schuldbewust.

Stewards

De Brit gaf aan dat hij van zijn fouten wilde leren. Horner gaf daarna aan dat hij zou deelnemen aan een vergadering van de stewards. Dit als een soort vorm van excuses tegenover de wedstrijdleiding en de marshalls. Horner hield zijn woord en was afgelopen weekend aanwezig bij het virtuele International Stewards Programme van autosportfederatie FIA.

Horner nam deel aan een vragenrondje met de stewards over zijn relatie met de FIA vanuit zijn rol als teambaas van een grote renstal. Daarna was hij onderdeel van een panel met als voorzitter Michael Masi. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc en Formule E man Antonio Felix da Costa waren onderdeel van het panel.