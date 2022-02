Foutje bedankt: Nieuwe kleuren McLaren per ongeluk gelekt door Lego Technic

De teampresentaties komen eraan en dat is altijd het startsein van het nieuwe F1-seizoen. Traditiegetrouw zijn er onthullingen van nieuwe wagens of nieuwe kleuren en vrijwel ieder jaar gaat er wel iets 'per ongeluk' mis. Ook dit jaar lijkt de eerste blunder alweer gemaakt.

Het betreft dit keer het team van McLaren. Het Britse team heeft al diverse promotiefilmpjes en fotosessies achter de rug met onder andere de teamkleding voor 2022. Beelden hiervan lekten echter dit weekend uit op het internet. Lego heeft een samenwerking met McLaren en hiervoor hebben voor dit jaar al promotie activiteiten plaatsgevonden.

Deze beelden zijn voor een deel gelekt, waardoor de eerste conclusie kan zijn dat er weinig zal veranderen aan de kleurstelling van McLaren. Bekijkt hieronder de beelden: