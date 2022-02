Bottas zegt last minute af voor Race of Champions

Dit weekend staat in Zweden de prestigieuze Race of Champions op het programma. Het populaire event wordt dit keer een speciale editie aangezien de coureurs zullen racen op het sneeuw en ijs van Pite Havsbad. Het startveld is gevuld met toonaangevende namen uit verschillende grote raceklassen van over de hele wereld.

Ook enkele grote Formule 1-namen doen mee aan het bijzondere evenement. Sebastian Vettel en Mick Schumacher vormen team Duitsland en ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen en David Coulthard doen mee. Het was ook de bedoeling dat Valtteri Bottas mee zou doen maar op het allerlaatste moment is hij opvallend genoeg van de deelnemerslijst verdwenen en vervangen door een andere Fin.

Kimilainen

Bottas zou namelijk samen met Häkkinen team Finland vormen en deelnemen aan het individuele toernooi. Häkkinen vormt nu echter een duo met W Series-coureur Emma Kimilainen. De Fins is last minute ingevlogen maar Häkkinen denkt niet dat zijn team zwakker is geworden. Op een persconferentie voorafgaand het event spreekt hij zich erover uit: "Valtteri had taken elders en moest last minute afzeggen. Ik ben blij met Emma, dit wordt echt briljant."

Eer

Kimilainen is op haar beurt heel erg trots op haar deelname. Met haar samenwerking met Häkkinen gaat een jeugddroom in van de W Series-coureur: "Hij is mijn jeugdheld! Ik kan mij herinneren dat ik elke zondag voor de televisie zat en hem races en titels zag winnen. Het is echt een eer!"